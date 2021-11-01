TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı | Video

TEM Otoyolu Hadımköy gişelerinde üç aracın karıştığı kaza da, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul İstikametinden Çatalca İstikametine doğru ilerleyen yabancı uyruklu Resul İbrahimov kontrolündeki 34 BOJ 241 plakalı otomobil, hızla gelerek yol kenarında park halinde bulunan İstanbul büyükşehir Belediyesine ait işçilerin bulunduğu araçlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar yol kenarına savruldu. Araçların savrulması ile biri ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ve Sağlık ekiplerinin yardımı ile yaralılar, araçlardan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.