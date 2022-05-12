TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular | Video 12.05.2022 | 09:13
04:21
Muş’ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele | Video 12.05.2022 | 08:58
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Nemrut Krater Gölü'nde 2 mevsim bir arada | Video 12.05.2022 | 08:44
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Muş’ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele | Video 12.05.2022 | 08:39
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Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video 11.05.2022 | 20:54
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Mucize kurtuluş! Böylesi bir kazayı hafif atlattı | Video 11.05.2022 | 16:45
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Suç makinesi hırsızlara "Yıldırım" operasyonu | Video 11.05.2022 | 16:36
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Tunca Nehri'nin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı | Video 11.05.2022 | 16:29
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Lüks otomobille mazgalları çaldılar! O anlar kamerada | Video 11.05.2022 | 16:11
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Sahte MİT’çi polise yakalandı | Video 11.05.2022 | 15:57
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2 milyon 800 bin, içi dolu makaron ele geçirildi | Video 11.05.2022 | 14:56
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Altıncı kattan düştü! İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü | Video 11.05.2022 | 14:28
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Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza | Video 11.05.2022 | 14:40
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada bariyerler otomobile saplanırken, sürücü Emre Ayat, olay yerinde hayatını kaybetti.