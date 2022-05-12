Video Yaşam TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video
TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

12.05.2022 | 08:39

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TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada bariyerler otomobile saplanırken, sürücü Emre Ayat, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde bulunan Emre Ayat yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da kazayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Emre Ayat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden sürücüyü, sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Emre Ayat'ın cansız bedeni otomobilden çıkarılarak Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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