TEM Otoyolu’nda dehşet anları kamerada: Eşini engelli çocuğunun yanında darp etti! | Video
TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkiinde seyir halinde olan araç içerisindeki adam, tartıştığı eşini arka koltuğa uzanarak engelli çocuğunun yanında darp etti. Kadının çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken, polisin tespit ederek ulaştığı kadın şikayetçi olmadı. Kadının kardeşi ise adamdan korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.
KADINI ENGELLİ ÇOCUĞUNUN YANINDA DARP ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda olan O.M., arka koltuğa uzanarak eşini darp etmeye başladı. Kadına engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.'ye ise yolcu koltuğunda oturan şahıs, müdahale etmedi.
KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI, KARDEŞİ KORKTUĞUNU İDDİA ETTİ
Yolculuk esnasında süren darp ve kadının çığlık çığlığa kaldığı o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, darp edilen kadına ulaştı. Ancak kadının eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Kadının erkek kardeşi ise eşinden korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.
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