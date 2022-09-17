TEM Otoyolu’nda feci kaza! 4 yaralı | Video

TEM Otoyolu’nda aşırı süratli olan lüks otomobil aynı istikamette seyir halinde olan hafriyat kamyonu ile bir otomobile çarptı. Lüks otomobilin çarptığı araç içinde bulunan 9 kişiden 2'si kadın 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan lüks otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi kaçarak uzaklaştı.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks otomobil süratle geldiği esnada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Furkan Karakaya kontrolündeki hafriyat kamyonuna da vurduktan sonra durabildi. Kaza sonrası, lüks otomobil içinde bulunan sürücü ve yanındaki 2 kişi kaçarak olay yerinden uzaklaştı.Kazaya neden olan lüks otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri yaptıkları incelemeler de otomobil içinde ve yanında kimsenin olmadığı gördü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Kazada lüks otomobilin çarptığı 34 MF 7208 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. 9 kişinin bulunduğu otomobil kullanılamaz hale gelirken, hurdaya dönen otomobil içinde 2 kadın 2 çocuk olmak üzere toplam 4 kişi sıkışarak yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için TEM Otoyolu Ankara istikametini bir süre trafiğe kapattı.Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattı.