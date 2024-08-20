Video Yaşam TEM Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ölü
TEM Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ölü

TEM Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ölü

20.08.2024 | 08:24

TEM Otoyolu’nda iki aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 04.00 sıralarında İstanbul TEM Otoyolu Sarıyer mevkii Edirne istikametinde FSM Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kadın sürücünün idaresindeki 34 HKH 735 plakalı bir araç yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada 34 KSF 353 plakalı başka bir araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle çarpılan arabanın sürücüsü olay sonrası hayatını kaybetti. Genç yaşlarda bir erkek şahıs olan ölen sürücünün üzerinden kimliği çıkmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası köprünün 3 şeridi geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Cenazenin kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik polislerinin kontrolünde yol kademeli olarak tekrar trafiğe açıldı.


Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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