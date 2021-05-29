Video Yaşam TEM Otoyolunda kaza! 2 yolcu otobüsü çarpıştı | Video

TEM Otoyolunda kaza! 2 yolcu otobüsü çarpıştı | Video

TEM Otoyolunda kaza! 2 yolcu otobüsü çarpıştı | Video
29.05.2021 | 18:28

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücülerden 1’i itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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