Video Yaşam TEM Otoyolu'nda kaza! Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video
TEM Otoyolu'nda kaza! Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video

TEM Otoyolu'nda kaza! Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video

29.07.2023 | 11:02

Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen iki kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatıp sürüklenen kamyon bariyerlere çarparak durabildi. Yan yatan kamyonda sıkışan yaralı sürücü itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kaza, Ataşehir'de TEM otoyolu Dudullu Sapağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emre Tutkaç'ın hakimiyetinde olan kamyon sol şeritten ilerlerken, sağ şeritten ilerleyen Hüsnü Andaç'ın kullandığı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Emre Tutkaç'ın kullandığı kamyon yan yatarak sürüklenmeye başladı. Sürüklenen kamyon bariyere çarparak durabildi. Sürücü Tutkaç araç içerisindeki sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de araç içindeki sürücüyü çıkarma çalışmaları yürüttü. Kamyonda sıkışan sürücü yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Emre Tutkaç, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kazaya karışan diğer kamyonun sürücüsü Hüsnü Andaç ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya karışan sürücü Hüsnü Andaç, "Adam diğer yoldan geliyordu, geldi bana vurdu. Şerit ihlali yaptı galiba" dedi.

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