TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tır bariyerlere girdi | Video
Pendik'te TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tırın yol ayrımındaki levhanın olduğu bariyere girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın şoförü yaralandı.
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