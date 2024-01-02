Video Yaşam TEM Otoyolu'nda kovalamaca kazayla bitti: 14 göçmen, 4 polis yaralı | Video
TEM Otoyolu'nda kovalamaca kazayla bitti: 14 göçmen, 4 polis yaralı | Video

TEM Otoyolu'nda kovalamaca kazayla bitti: 14 göçmen, 4 polis yaralı | Video

02.01.2024 | 08:34

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde düzensiz göçmen taşıyan araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. 15 kilometrelik kovalamacada göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otosuna çarptı. Can pazarına dönen yolda 4'ü polis olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İzmit geçişinde Gültepe mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri kapalı kasa hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü yoluna devam edince kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti. Göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otosuna çarptı. Meydana gelen kazada 14 düzensiz göçmen, 4 polis olmak üzere 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, polis, UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekipleri, yaralılara sedyeyle ambulansa taşıdı. Can pazarına dönen yolda, polis ekiplerince emniyet sağlandı, trafik tek şeritten verildi. Yaralıların hastaneye kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osmaniye’de mısır taşıyan tır alev alev yandı | Video 01:32
Osmaniye'de mısır taşıyan tır alev alev yandı | Video 02.01.2024 | 09:34
SON DAKİKA: Malatya’da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 29 yaralı! | Video 04:29
SON DAKİKA: Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 29 yaralı! | Video 02.01.2024 | 08:57
TEM Otoyolu’nda kovalamaca kazayla bitti: 14 göçmen, 4 polis yaralı | Video 04:40
TEM Otoyolu'nda kovalamaca kazayla bitti: 14 göçmen, 4 polis yaralı | Video 02.01.2024 | 08:34
Şişli’de İETT otobüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı | Video 03:40
Şişli’de İETT otobüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı | Video 02.01.2024 | 08:33
Ümraniye’de seyir halindeki otomobil önündeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı | Video 02:14
Ümraniye'de seyir halindeki otomobil önündeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı | Video 02.01.2024 | 08:34
Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi 01:26
Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi 02.01.2024 | 08:33
Tunceli’de 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01:06
Tunceli’de 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01.01.2024 | 17:02
Sultangazi’de yaşanan çatışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:17
Sultangazi'de yaşanan çatışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01.01.2024 | 16:49
Sakarya’da ormanda yangını! | Video 01:27
Sakarya'da ormanda yangını! | Video 01.01.2024 | 15:13
Ataşehir’de silahlı kavga! Baba ve kızı yaralandı | Video 01:19
Ataşehir'de silahlı kavga! Baba ve kızı yaralandı | Video 01.01.2024 | 15:25
Laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:55
Laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01.01.2024 | 14:32
Filistin’e destek mitinginin dönüşünde saldırıya uğradı! | Video 01:29
Filistin'e destek mitinginin dönüşünde saldırıya uğradı! | Video 01.01.2024 | 14:31
Avcılar’da 2 ayrı trafik kazasında 4 yaralı | Video 05:25
Avcılar'da 2 ayrı trafik kazasında 4 yaralı | Video 01.01.2024 | 12:12
Esenyurt’ta komşuların yol verme kavgası kamerada | Video 04:02
Esenyurt’ta komşuların yol verme kavgası kamerada | Video 01.01.2024 | 12:13
Adana’da elektrikli soba faciası: 3 ölü | Video 00:44
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü | Video 01.01.2024 | 12:17
Denetimde dur ihtarına uymayan sürücü polise zor anlar yaşattı | Video 05:09
Denetimde dur ihtarına uymayan sürücü polise zor anlar yaşattı | Video 01.01.2024 | 12:13
Adana’da silah üretimi yapılan iki eve operasyon: 5 gözaltı | Video 00:40
Adana’da silah üretimi yapılan iki eve operasyon: 5 gözaltı | Video 01.01.2024 | 10:19
Galata Köprüsü’nde tarihi gün: Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek | Video 07:52
Galata Köprüsü’nde tarihi gün: "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" | Video 01.01.2024 | 10:33
Kapadokya’da yılın ilk gününde görsel şölen | Video 04:48
Kapadokya’da yılın ilk gününde görsel şölen | Video 01.01.2024 | 10:08
Kalkan-6 Operasyonunda 121 kişi yakalandı | Video 01:23
Kalkan-6 Operasyonunda 121 kişi yakalandı | Video 01.01.2024 | 09:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA