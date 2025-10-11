Video Yaşam TEM Otoyolu'nda maganda dehşeti kamerada! Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi | Video
TEM Otoyolu'nda maganda dehşeti kamerada! Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi | Video

TEM Otoyolu'nda maganda dehşeti kamerada! Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi | Video

11.10.2025 | 13:38

Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu otomobili defalarca sıkıştırdı. Maganda sürücünün neden olduğu kazada 5 araç hasar gördü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza dün, Kocaeli TEM Otoyolu'da meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı. Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu. Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu aileyle birlikte toplam 4 araca çarparak kaza yaptı.

O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçta bebek ile çocuğun olduğu ve kazaya ilişkin anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TEM Otoyolu’nda maganda dehşeti kamerada! Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi | Video 01:12
TEM Otoyolu'nda maganda dehşeti kamerada! Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi | Video 11.10.2025 | 13:38
Cinayet davası esnasında adliye önüne silahla gelen 3 şahıs yakalandı | Video 01:12
Cinayet davası esnasında adliye önüne silahla gelen 3 şahıs yakalandı | Video 11.10.2025 | 13:01
Kastamonu’da alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü | Video 01:08
Kastamonu'da alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü | Video 11.10.2025 | 11:28
Osmaniye’de FETÖ firarisi 9 yıl sonra yakalandı | Video 00:15
Osmaniye’de FETÖ firarisi 9 yıl sonra yakalandı | Video 11.10.2025 | 10:56
Kağıthane’de park halindeki araçların aynalarını yumrukla kırdı! O anlar kamerada | Video 00:43
Kağıthane'de park halindeki araçların aynalarını yumrukla kırdı! O anlar kamerada | Video 11.10.2025 | 10:29
Adana’da sahte tapu vurgunu: 80 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 02:10
Adana'da sahte tapu vurgunu: 80 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 11.10.2025 | 09:51
Arnavutköy’de durakta genç kıza sözlü taciz kamerada: Şüpheli yakalandı | Video 02:04
Arnavutköy’de durakta genç kıza sözlü taciz kamerada: Şüpheli yakalandı | Video 11.10.2025 | 09:51
Denizli’de 19 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu yakalandı | Video 00:30
Denizli'de 19 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu yakalandı | Video 11.10.2025 | 09:51
Son Dakika | Avukat Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: ’İntikam alındı, intikam alındı diye bağırıyordu’ | Video 01:07
Son Dakika | Avukat Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: 'İntikam alındı, intikam alındı diye bağırıyordu' | Video 10.10.2025 | 16:40
Dönerciden tehdit mektubu ile 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:53
Dönerciden tehdit mektubu ile 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı | Video 10.10.2025 | 15:48
Tünel çıkışı feci kaza kamerada: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:10
Tünel çıkışı feci kaza kamerada: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 10.10.2025 | 12:34
Eskişehir’de dehşet: 1,5 yaşındaki çocuğun boynunu kesti, evini yakmaya kalktı! | Video 04:15
Eskişehir'de dehşet: 1,5 yaşındaki çocuğun boynunu kesti, evini yakmaya kalktı! | Video 10.10.2025 | 12:21
Şantajcı sahte avukatlar polise yakalandı: 11 vatandaş 832 bin TL dolandırıldı | Video 00:40
Şantajcı sahte avukatlar polise yakalandı: 11 vatandaş 832 bin TL dolandırıldı | Video 10.10.2025 | 11:36
Avukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 07:36
Avukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 10.10.2025 | 10:24
Hatay merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şahıs tutuklandı | Video 00:50
Hatay merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şahıs tutuklandı | Video 10.10.2025 | 09:42
Ankara’da boya dönüşüm fabrikasında yangın | Video 04:09
Ankara’da boya dönüşüm fabrikasında yangın | Video 10.10.2025 | 08:41
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik kritik soruda aldığı karar herkesi şaşırttı! 02:27
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik kritik soruda aldığı karar herkesi şaşırttı! 09.10.2025 | 23:15
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik kritik soruda aldığı karar herkesi şaşırttı! 02:45
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik kritik soruda aldığı karar herkesi şaşırttı! 09.10.2025 | 23:04
Didim’de kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli suçüstü yakalandı | Video 00:28
Didim’de kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli suçüstü yakalandı | Video 09.10.2025 | 16:02
Kadıköy’de trafikte yolcu indirme tartışması kamerada | Video 00:40
Kadıköy'de trafikte yolcu indirme tartışması kamerada | Video 09.10.2025 | 15:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY