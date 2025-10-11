TEM Otoyolu'nda maganda dehşeti kamerada! Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi | Video
Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu otomobili defalarca sıkıştırdı. Maganda sürücünün neden olduğu kazada 5 araç hasar gördü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçta bebek ile çocuğun olduğu ve kazaya ilişkin anlar yer aldı.
