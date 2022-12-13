TEM otoyolunda otomobil önce otobüse sonra bariyerlere çarptı: 2 yaralı | Video

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yolcu otobüsüne sonra da bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden Melay Y.'nin kullandığı otomobil, Gölyaka gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Hüseyin K. idaresindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Yolda savrulan otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Melay Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve D. yaralandı.Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaparken yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.