TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video
TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı lüks bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği otomobildeki yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın nedeniyle ise trafik ise durma noktasına geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası yangın tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
OTOMOBİLDEN YÜKSELEN ALEVLER KAMERADA
Otomobili alevlerin sardığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:08
Kartal'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 02.02.2023 | 16:19
02:18
01:42
Antalya’da dehşet! Mahalle muhtarını ve 2 kişiyi öldürüp kaçtı | Video 02.02.2023 | 16:16
01:00
Kangal, sahibinin yaptığı kardan köpeği böyle kıskandı | Video 02.02.2023 | 16:16
01:42
Antalya’da dehşet! Mahalle muhtarı dahil 3 ölü, 1 yaralı | Video 02.02.2023 | 16:09
00:20
Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda makaron ele geçirildi | Video 02.02.2023 | 16:07
05:01
Küçükçekmece'deki kedi düşmanı tutuklandı | Video 02.02.2023 | 15:56
01:23
Kiraladığı otomobille bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video 02.02.2023 | 15:54
02:51
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 02.02.2023 | 15:50
02:35
01:53
02:28
00:31
Elazığ’da kaçak sigara operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 02.02.2023 | 15:28
05:57
00:26
Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı | Video 02.02.2023 | 14:31
00:48
04:59
Tatvan’da lapa lapa yağan kar seyri güzel görüntüler oluşturdu | Video 02.02.2023 | 12:59
03:09
Bolu'da kartpostallık kış manzarası | Video 02.02.2023 | 12:37
06:49
01:32
Rize'de güpegündüz araç hırsızlığı kamerada | Video 02.02.2023 | 12:37