TEM Otoyolunda ticari taksi, sağ şeritte arıza yapan otomobile arkadan çarptı | Video

Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde otomobili arıza yapan bir kişi sağ şeritte kaputu açarak arızayı kontrol ederken seyir halinde olan ticari taksi kontrolünü kaybedip otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Emrullah Koç savrulan otomobilin altında kaldı. Otomobil sürücüsü Emrullah Koç ağır yaralanırken taksi sürücüsü Yavuz Güller ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.