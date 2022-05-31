TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan otobüsteki yolcular facianın eşiğinden döndü | Video
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TEM otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeyken tıra arkadan çarpan otobüsteki yolcular dehşeti yaşadı. Yolcular kazanın hemen ardından otobüsün içinde yaşanan paniği kaydetti.
Videoda, çok büyük kaza atlattıklarını ifade eden yolcular, "Çok tok bir patlama, kızımız çok korktu. Tıra vurduk. Hareket halindeydik. Ne olduğunu anlayamadık. Çok büyük bir kaza atlattık. Ölümden döndük" yorumunda bulundular.
Bazı yolcular hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarda tedavileri yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.