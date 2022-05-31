Video Yaşam TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan otobüsteki yolcular facianın eşiğinden döndü | Video
TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan otobüsteki yolcular facianın eşiğinden döndü | Video

TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan otobüsteki yolcular facianın eşiğinden döndü | Video

31.05.2022 | 12:41

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TEM otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeyken tıra arkadan çarpan otobüsteki yolcular dehşeti yaşadı. Yolcular kazanın hemen ardından otobüsün içinde yaşanan paniği kaydetti.

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Kaza; sabah 04.00 sıralarında TEM otoyolu Körfez geçişinde meydana geldi. Gece 00.30'da Karabük'ten hareket eden ve İstanbul'a giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Körfez ilçesine geldiği sırada seyir halindeyken, yine seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından otobüsün önünde hasar oluşurken, yolcular büyük panik yaşadı. Büyük çoğunluğu uykuda olan yolcular çarpmanın şiddetiyle adeta yerlerinden fırladı. Kazanın hemen ardından oluşan panik, bir yolcunun kamerasına yansıdı.

Videoda, çok büyük kaza atlattıklarını ifade eden yolcular, "Çok tok bir patlama, kızımız çok korktu. Tıra vurduk. Hareket halindeydik. Ne olduğunu anlayamadık. Çok büyük bir kaza atlattık. Ölümden döndük" yorumunda bulundular.

Bazı yolcular hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarda tedavileri yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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