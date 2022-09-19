Tem otoyolunda trafik canavarı kamerada! Aracın ön kapısını açarak ilerledi | Video
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Tem Otoyolu Hadımköy mevkiinde seyir halinde giden iki aracın sürücüleri arasında tartışma çıkınca trafikte korku dolu anlar yaşandı. Tartıştığı şoförün önüne kıran otomobil sürücüsü, bir süre aracının ön kapısını açarak sürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.