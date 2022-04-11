TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 yaralı

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TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti uzun süre kapalı kalırken yoğun trafik oluştu.
TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI
Zincirleme kaza sonrası yola savrulan araçlar trafiğin akışını engelledi. Uzun süre TEM Otoyolu Ankara İstikameti trafiğe kapalı kaldı. Vatandaşlar yolu açmak için kaza yapan bir aracı iterek sol şeride kadar götürdü. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırmasının ardından kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.
Kazaya karışan 5 araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.