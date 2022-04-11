Video Yaşam TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 yaralı
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 yaralı

TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 yaralı

11.04.2022 | 08:39

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TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti uzun süre kapalı kalırken yoğun trafik oluştu.

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Kaza Tem Otoyolu Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Ednilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halindeki bir kamyon, bir hafif ticari araç ve iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçlar otoyola savrulurken kamyonetin sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI
Zincirleme kaza sonrası yola savrulan araçlar trafiğin akışını engelledi. Uzun süre TEM Otoyolu Ankara İstikameti trafiğe kapalı kaldı. Vatandaşlar yolu açmak için kaza yapan bir aracı iterek sol şeride kadar götürdü. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırmasının ardından kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.

Kazaya karışan 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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