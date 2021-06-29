Video Yaşam TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası | Video

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası | Video

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası | Video
29.06.2021 | 08:50

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TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle savaş alanına dönen Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza saat 23.00'da Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle kaza yaptı. Bu esnada onun arkasından gelen 5 otomobil de sürücülerinin direksiyon hâkimiyetlerini kaybetmeleri sonucu kazaya karıştılar.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE İSTİKAMETİ BİR SÜRE TRAFİK OLUŞTU
Savaş alanına dönen TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yerine gelen çekiciler ile kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Yol- bakım ekipleri de temizleme çalışması yaptıktan sonra yolu ulaşıma açtı.

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