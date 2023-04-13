TEM otoyolundaki kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı | Video 13.04.2023 | 13:02 TEM otoyolu Dilovası geçişinde tekerleği çıktığı için yol kenarında duran tıra, kamyonet arkadan çarptı. Sürücü araçta sıkışırken, yol uzun süre trafiğe kapatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 11.00 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Dilovası rampasında meydana geldi. Arka tekerleği çıkan tırın sürücüsü F.K., aracını yol kenarında çekti. Duran aracı fark etmeyen kamyonetin sürücüsü A.A. tıra arkadan çarptı. Kazayı gören tır sürücüsü ve diğer sürücüler hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bürücü A.A.'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım usun süre aksadı.Kazayı anlatan tır sürücüsü F.K., "Aracımın tekeri çıktı. O sırada polisi aradım, işaretleme yapmamız gerektiğini konuşurken arkadan çarptı" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.