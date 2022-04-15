TEM’de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza... Ortalık savaş alanına döndü | Video
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TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde içinde tır ve kamyonetin de oluğu 10 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. kazada 2’si ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü şekilde sağlanan trafik dronla görüntülendi.