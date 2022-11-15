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OTOMATİK OYNAT
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00:42
İzmir polisinden sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon 14.11.2022 | 09:37
02:52
03:37
Feribotu kaçırdı, bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı | Video 15.11.2022 | 08:36
01:39
01:04
Adana'da PKK/YPG operasyonu | Video 15.11.2022 | 08:21
03:49
02:23
TEM’de 2 kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü yaralandı | Video 15.11.2022 | 08:20
01:39
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Kampüste uyuyan genç yanında ayı görünce donakaldı | Video 15.11.2022 | 00:22
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Kedilerin yılanla mücadelesi | Video 14.11.2022 | 23:12
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Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı | Video 14.11.2022 | 21:00
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Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video 14.11.2022 | 18:24
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Yumruk yumruğa kavga eden antrenörleri futbolcular ayırdı | Video 14.11.2022 | 18:19
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Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda 2 kamyonun çarpışması neticesinde aracında sıkışan sürücü yaralandı.