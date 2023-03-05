TEM'de 23 araç birbirine girdi; İstanbul yönü kapandı | Video
Kocaeli'de TEM Otoyolu İzmit geçişinde 23 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Çok sayıda kişi yaralandı, İstanbul yönü trafiğe kapandı.
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