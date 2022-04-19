Video Yaşam TEM’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı | Video
TEM’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı | Video

TEM’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı | Video

19.04.2022 | 08:39

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kaza sonrasında Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Gebze ilçesi Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza neticesinde araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, bir tır sürücüsü ise kazaya karıştığı aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis kaçan tır sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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