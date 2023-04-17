Video Yaşam TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı: 9 yaralı | Video
TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı: 9 yaralı | Video

TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı: 9 yaralı | Video

17.04.2023 | 12:16

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde birer dakika arayla 2 ayrı kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Hereke girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 2 araç kaza yaptı. Kaza sebebiyle yoğunlaşan trafikte 50 metre geride 5 araç daha kazaya karıştı. Minibüs, tır, hafif ticari araç, kamyonet ve otomobil olmak üzere toplam 7 araç kazaya karıştı. Çarpmanın şiddetiyle bir otomobil, kamyonet ile hafif ticari aracın üstüne çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ortalık savaş alanına dönerken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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