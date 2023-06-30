Video Yaşam TEM’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp takla attı | Video
TEM’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp takla attı | Video

TEM’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp takla attı | Video

30.06.2023 | 08:44

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, TEM Otoyolu Derince geçişi Kuruçeşme Açık Tüneller Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyere çarptı. Çapmanın şiddetiyle takla atan otomobil, tünelin beton ayağına çarparak ters vaziyette durabildi. Sürücü S.Ö. ise otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye götürüldü.

Öte yandan, kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü S.Ö.'nün alkollü olduğu tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kazalı otomobili çekici marifetiyle yoldan kaldırdı. O esnada polis ekipleri, güvenli geçişlerin sağlanması adında yolu kontrollü olarak tek şeritten verdi. Kazalı otomobilin çekilmesiyle trafik yeninden normal akışına döndü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TEM’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp takla attı | Video 01:33
TEM’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp takla attı | Video 30.06.2023 | 08:44
Virajı alamayan otomobil duvara çarparak durabildi | Video 01:11
Virajı alamayan otomobil duvara çarparak durabildi | Video 30.06.2023 | 08:44
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında | Video 00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında | Video 30.06.2023 | 08:34
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında: 3 yaralı | Video 00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında: 3 yaralı | Video 29.06.2023 | 21:50
Adana’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı | Video 00:49
Adana’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı | Video 29.06.2023 | 18:51
’U’ dönüşü yapmaya çalışırken kazaya sebep oldu: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video 01:19
'U' dönüşü yapmaya çalışırken kazaya sebep oldu: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video 29.06.2023 | 16:52
İzmir’de korkunç olay: Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü! | Video 01:20
İzmir’de korkunç olay: Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü! | Video 29.06.2023 | 16:01
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı | Video 01:54
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı | Video 29.06.2023 | 15:54
Ümraniye’de korkutan yangın: 1 kişi yaralandı | Video 02:51
Ümraniye’de korkutan yangın: 1 kişi yaralandı | Video 29.06.2023 | 15:33
Maltepe’de polislerden kaçan ehliyetsiz sürücü ara sokakta yakalandı | Video 01:31
Maltepe'de polislerden kaçan ehliyetsiz sürücü ara sokakta yakalandı | Video 29.06.2023 | 15:18
Karabük’te kayınpeder dehşeti! Balkondan tırmanıp girdiği evde gelinini kafasından vurdu | Video 02:38
Karabük'te kayınpeder dehşeti! Balkondan tırmanıp girdiği evde gelinini kafasından vurdu | Video 29.06.2023 | 14:55
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda kaza: 4 yaralı | Video 01:34
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda kaza: 4 yaralı | Video 29.06.2023 | 14:38
Bayram gezmesinde trafik kazası: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video 00:47
Bayram gezmesinde trafik kazası: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video 29.06.2023 | 14:31
Çan-Biga karayolunda 2 ayrı kazada 7 kişi yaralandı | Video 01:06
Çan-Biga karayolunda 2 ayrı kazada 7 kişi yaralandı | Video 29.06.2023 | 13:40
Kurban kesimi sonrası feci kaza: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01:49
Kurban kesimi sonrası feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı | Video 29.06.2023 | 13:08
Sahibinden kaçan kurbanlık koyunun çalınma anı kamerada | Video 02:34
Sahibinden kaçan kurbanlık koyunun çalınma anı kamerada | Video 29.06.2023 | 13:13
Arnavutköy’de yolcu otobüsü ters yöndeki araçlara çarptı | Video 01:03
Arnavutköy'de yolcu otobüsü ters yöndeki araçlara çarptı | Video 29.06.2023 | 12:48
Çay bahçesine kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 00:47
Çay bahçesine kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 29.06.2023 | 12:15
Taksici 200 TL’ye götürdüğü yola dönüşte 400 TL istedi | Video 01:10
Taksici 200 TL’ye götürdüğü yola dönüşte 400 TL istedi | Video 29.06.2023 | 12:04
Ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı | Video 01:45
Ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı | Video 29.06.2023 | 12:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA