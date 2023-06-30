TEM’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp takla attı | Video
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Öte yandan, kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü S.Ö.'nün alkollü olduğu tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kazalı otomobili çekici marifetiyle yoldan kaldırdı. O esnada polis ekipleri, güvenli geçişlerin sağlanması adında yolu kontrollü olarak tek şeritten verdi. Kazalı otomobilin çekilmesiyle trafik yeninden normal akışına döndü.
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