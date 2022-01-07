Video Yaşam TEM’de arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı | Video
TEM’de arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı | Video

TEM’de arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı | Video

07.01.2022 | 08:51

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OTOMATİK OYNAT

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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda sol şeritte arıza yapan cipin sebep olduğu ve 1 otomobil ile 2 tırın da karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Nuri Ali Şahin idaresindeki cip arıza yaparak sol şeritte durdu. Şahin'in aracını yoldan kaldırmak için çekici beklediği sırada aynı yönde ilerleyen Şaban Bütünöz yönetimindeki otomobil cipe çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle cip ve otomobil hurdaya dönerken, yola fırlayan lastik 2 tırın da kazaya karışmasına sebep oldu. Devrilmekten son anda kurtulan tırlarda yüklü olan malzemeler yola fırladı. Kazada, otomobil sürücüsü Şaban Bütünöz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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