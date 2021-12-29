Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Karaman'da soğuk hava deposunda tartışma sonrası bıçaklı kavga! | Video 29.12.2021 | 16:37
02:31
TEM’de can pazarı: 8 yaralı | Video 29.12.2021 | 16:13
00:06
09:23
01:22
Viteste kalan traktör dereye uçtu | Video 29.12.2021 | 15:55
05:51
06:03
Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı | Video 29.12.2021 | 15:25
00:23
SON DAKİKA! Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var | Video 29.12.2021 | 15:22
02:59
Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı | Video 29.12.2021 | 13:44
00:27
29 ayrı suçtan ve 12 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı | Video 29.12.2021 | 14:32
01:15
Faul sonrasında halı saha boks ringine döndü | Video 29.12.2021 | 14:32
02:54
04:37
Suriye görevinden dönen komandolar evlatlarını öpücüklere boğdu | Video 29.12.2021 | 14:12
04:59
Arabasını disko topuna çeviren sürücüye, polisten 'yılbaşı' tarifesi | Video 29.12.2021 | 14:11
00:30
Ümraniye'de tünelde drift yapan maganda kamerada | Video 29.12.2021 | 13:53
00:17
Çerkezköy'de 960 litre sahte içki ele geçirildi | Video 29.12.2021 | 13:51
02:16
Fatih'te 4 katlı binanın teras katında yangın | Video 29.12.2021 | 13:38
01:59
Konya'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 29.12.2021 | 13:21
10:36
01:37
Kocaeli'de araçlar karda mahsur kaldı! Yardıma vatandaşlar yetişti | Video 29.12.2021 | 13:14
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde gişelere dönüş yapmak isteyen yolcu otobüsüne tır arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, tır sürücüsü ve otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikameti Adapazarı Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü Adapazarı gişelerine dönüş yapmak istediği esnada Mustafa D. İdaresindeki tır arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otobüste yolcu olarak bulunan Hakan A., Ali S., Talat Y. ile Mahmut. K. Ve otobüste görevli personel olan Birhan G., Aykut Ş. ve Erkan E. Yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Öte yandan, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken kazada otobüste yolcu olarak bulunan Emel Adalar, korku dolu o anları anlattı.
"ÇOK ŞÜKÜR ÖLÜMLÜ BİR KAZA OLMADI"
Kazayı anlatan yolcu Emel Adalar, "Kocaeli'den yola çıktık. Aracımız sağ tarafta girmesi gereken yeri kaçırırken hafiften yavaşladı. O yavaşlamayla da arkamızdaki tır bize çarptı. Çok şükür ölümlü bir kaza olmadı. Ufak tefek yaralılar var. Umarım inşallah böyle bir kaza olmaz. Korktuk, koltuklar, eşyalar hep dağıldı. Panik yaşadık" dedi.