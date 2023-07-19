TEM’de hız gösterge ibresi 140’ta takılı kalan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı | Video
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptıktan sonra durabildi. Aynı otomobilin içerisinde bulunan 7 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılırken otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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