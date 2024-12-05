TEM'de makaslayan tır trafiği durdurdu | Video 05.12.2024 | 10:22 TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde makaslayan tır sebebiyle yol bir saat ulaşıma kapandı. Tırın dorsesine duramayan bir otomobilin de çarpması sonucu meydana gelen kaza, maddi hasarla atlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Romanya uyruklu Iona V. yönetimindeki OT 16 YKW plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır 3 şeridi kapatacak şekilde makasladı. Bu esnada aynı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil makaslayan tıra çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. Kazanın olduğu bölgede tırdan dökülen mazotlar yolda kayganlığa sebep oldu. Karayolları ekipleri bölgede talaşlama çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat sonra yol trafiğe açıldı.