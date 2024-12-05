TEM'de makaslayan tır trafiği durdurdu | Video
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde makaslayan tır sebebiyle yol bir saat ulaşıma kapandı. Tırın dorsesine duramayan bir otomobilin de çarpması sonucu meydana gelen kaza, maddi hasarla atlatıldı.
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