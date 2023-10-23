TEM'de sürücü ve yolcu yola savruldu, motosiklet metrelerce sürüklendi | Video
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yola savrulurken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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