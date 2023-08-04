TEM’de ticari taksinin bagajında ilginç yolculuk kamerada | Video
TEM Otoyolu'nda bir ticari taksinin bagajında seyahat eden adam görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.
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