TEM’de ticari taksinin bagajında ilginç yolculuk kamerada | Video 04.08.2023 | 08:44 TEM Otoyolu'nda bir ticari taksinin bagajında seyahat eden adam görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çatalca TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan 34 TJL 06 plakalı ticari taksinin bagajında seyahat eden adam görenleri hayrete düşürdü. Kişinin arada hava almak için bagaj kapağını açıp kapattığı görüldü. Ayrıca arka koltukta iki kişinin oturduğu ve bir kişiye daha yer olduğu fark edildi. Yaşanan ilginç yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.