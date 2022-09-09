TEM’de tıra arkadan çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 ölü | Video

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TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada sağ şeritte ilerleyen tıra arkasından gelen kamyon çarptı. Kamyon adeta kağıt gibi ezilirken, kamyon sürücüsü feci şekilde can verdi. Ezilmiş kamyonu gören trafik ekipleri bile inanamadı.
Sıkışan sürücünün cesedini çıkartmak için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 saat yoğun çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda iki aracın ayrılmasıyla sürücü Gürsoy'un cansız bedeni kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen kamyondan çıkartılabildi.
POLİSLER BİLE İNANAMADI
Kazaya müdahale etmek için olay yerinde gelen trafik ekipleri de kamyonun ezilerek hurdaya dönen kupasını görünce inanamadı. Ekipler, kamyonun ve tırın dorsesinde kazanın oluş şeklini anlayabilmek için uzun süre inceleme yapmak zorunda kaldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Hayatını kaybeden sürücü Hakan Gürsoy'un cesedi ise otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.