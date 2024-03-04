TEM’de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı | Video
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu. Feci kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğu görüldü.
Öte yandan, S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğu görüldü. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.
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