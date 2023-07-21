Video Yaşam TEM’deki yol çalışması D-100'e yansıdı: Uzun araç kuyrukları oluştu | Video
TEM’deki yol çalışması D-100'e yansıdı: Uzun araç kuyrukları oluştu | Video

TEM’deki yol çalışması D-100'e yansıdı: Uzun araç kuyrukları oluştu | Video

21.07.2023 | 08:58

Kocaeli’de TEM Otoyolu’ndaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin D-100'e aktarılması ve D-100 kara yolu Derince Çenesuyu eski üst geçidinde çalışma yapılması sebebiyle Ankara istikametinde yoğun trafik meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kocaeli'de daha önceden duyurulduğu gibi TEM Otoyolu'nun İzmit Batı Kavşağı - Kandıra Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu çerçevede ulaşım İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. TEM'i kullanacak sürücülerin D-100'e yönlendirilmesiyle akşam saatlerinde kentin özellikle Kuruçeşme geçişinde trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 üzerinde bulunan Derince Çenesuyu eski üst geçidinin yıkım çalışmaları da eklenince Ankara yönünü kullanan sürücüler için trafik çileye dönüştü. Eski üst geçitteki çalışmalar çerçevesinde D-100 Ankara istikametinin Çenesuyu geçişi trafiğe kapatıldı. Ankara istikametine gidişler için İstanbul istikametinin tek şeridi dubalarla ayrıldı, Ankara istikametini kullanacak sürücüler bu noktaya yönlendirildi. Öte yandan TEM Otoyolu'ndaki çalışmaların bir süre devam edeceği ve her gün 22.00 ile 06.00 arası otoyolun kapanacağı bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TEM’deki yol çalışması D-100’e yansıdı: Uzun araç kuyrukları oluştu | Video 01:39
TEM’deki yol çalışması D-100'e yansıdı: Uzun araç kuyrukları oluştu | Video 21.07.2023 | 08:58
Düğün konvoyunun önünün kesildiği iddiasıyla kavga çıktı | Video 01:25
Düğün konvoyunun önünün kesildiği iddiasıyla kavga çıktı | Video 21.07.2023 | 08:58
Şişli’de gecekonduda çıkan yangın korkuttu | Video 01:43
Şişli'de gecekonduda çıkan yangın korkuttu | Video 21.07.2023 | 08:58
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının şıklara yorumu geceye damga vurdu: Sakatat ismi gibi! | Video 07:44
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının şıklara yorumu geceye damga vurdu: Sakatat ismi gibi! | Video 21.07.2023 | 00:10
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının şıklara yorumu geceye damga vurdu: Sakatat ismi gibi! | Video 01:58
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının şıklara yorumu geceye damga vurdu: Sakatat ismi gibi! | Video 21.07.2023 | 00:23
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi | Video 02:04
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi | Video 20.07.2023 | 21:13
Canını hiçe sayan şahsı kurtaran vatandaş o anlar anlattı | Video 04:37
Canını hiçe sayan şahsı kurtaran vatandaş o anlar anlattı | Video 20.07.2023 | 21:13
Sıfır otomobil sorunu yaşanırken çileden çıkaran görüntüler! Stok araçlar böyle görüntülendi! | Video 06:40
Sıfır otomobil sorunu yaşanırken çileden çıkaran görüntüler! Stok araçlar böyle görüntülendi! | Video 20.07.2023 | 16:39
Edirne’de okuldan hırsızlık kamerada! Tanınmamak için okul kantinindeki önlüğü giydiler | Video 04:39
Edirne'de okuldan hırsızlık kamerada! Tanınmamak için okul kantinindeki önlüğü giydiler | Video 20.07.2023 | 16:30
Kapısının önüne 10 gündür çöp koymayınca evine çilingirle girildi | Video 01:56
Kapısının önüne 10 gündür çöp koymayınca evine çilingirle girildi | Video 20.07.2023 | 16:29
Uyuşturucu taciri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 00:38
Uyuşturucu taciri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 20.07.2023 | 16:05
Trafikte şaşırtan anlar kamerada: Arızalanan otomobili geri geri çekti | Video 00:38
Trafikte şaşırtan anlar kamerada: Arızalanan otomobili geri geri çekti | Video 20.07.2023 | 16:06
Motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü: O anları internette paylaştı! | Video 00:13
Motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü: O anları internette paylaştı! | Video 20.07.2023 | 16:06
Siverek’te bir evin çatı katı alev alev yandı | Video 01:56
Siverek’te bir evin çatı katı alev alev yandı | Video 20.07.2023 | 15:56
Kuşadası’nda mobil trafo yangını korkuttu | Video 02:02
Kuşadası'nda mobil trafo yangını korkuttu | Video 20.07.2023 | 15:38
Küçükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı | Video 01:15
Küçükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı | Video 20.07.2023 | 15:29
Ev sahibi kiracısının evini bastı! Küfür ve tehditler savurdu... | Video 01:12
Ev sahibi kiracısının evini bastı! Küfür ve tehditler savurdu... | Video 20.07.2023 | 15:27
Kadir Şeker Türkiye’nin gündemine oturmuştu: Yeniden cezaevine dönmeyecek! | Video 04:41
Kadir Şeker Türkiye’nin gündemine oturmuştu: "Yeniden cezaevine dönmeyecek!" | Video 20.07.2023 | 14:29
Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 01:10
Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 20.07.2023 | 13:46
Bahçelievler’de film gibi soygun kamerada: Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu | Video 03:29
Bahçelievler’de film gibi soygun kamerada: Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu | Video 20.07.2023 | 13:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA