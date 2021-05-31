Video Yaşam TEM’deki zincirleme kazada yaralı sayısı 20’ye yükseldi | Video

TEM’deki zincirleme kazada yaralı sayısı 20’ye yükseldi | Video

TEM’deki zincirleme kazada yaralı sayısı 20’ye yükseldi | Video
31.05.2021 | 08:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TEM’deki zincirleme kazada yaralı sayısı 20’ye yükseldi | Video 02:02
TEM’deki zincirleme kazada yaralı sayısı 20’ye yükseldi | Video 31.05.2021 | 08:36
SON DAKİKA: Kocaeli TEM'de zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi, yaralılar var 02:43
SON DAKİKA: Kocaeli TEM'de zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi, yaralılar var 31.05.2021 | 08:32
TRT EBA TV izle! 31 Mayıs Pazartesi DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (31 Mayıs Pazartesi) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 31.05.2021 | 06:57
TSK’nın gücüne güç katmaya devam: ‘ZMA modernizasyon projesinde atış testleri başarılı oldu’ | Video 01:25
TSK’nın gücüne güç katmaya devam: ‘ZMA modernizasyon projesinde atış testleri başarılı oldu’ | Video 30.05.2021 | 17:18
Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheli kamerada | Video 01:21
Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheli kamerada | Video 30.05.2021 | 17:09
Kağıthane'de alacak verecek kavgası. Polis, tarafları havaya ateş açarak böyle ayırdı | Video 06:32
Kağıthane'de alacak verecek kavgası. Polis, tarafları havaya ateş açarak böyle ayırdı | Video 30.05.2021 | 16:20
Kendisine kaçan kızı geri götürmek istedi. Öfkeli aile beyzbol sopasıyla saldırdı | Video 02:38
Kendisine kaçan kızı geri götürmek istedi. Öfkeli aile beyzbol sopasıyla saldırdı | Video 30.05.2021 | 15:38
Yürek yakan veda. Küçük Güney Alp'ten şehit babaya son öpücük | Video 00:13
Yürek yakan veda. Küçük Güney Alp'ten şehit babaya son öpücük | Video 30.05.2021 | 15:23
Uyuşturucuyla yakalandı, polise Gençliğim çürüsün istemiyorum dedi | Video 03:52
Uyuşturucuyla yakalandı, polise "Gençliğim çürüsün istemiyorum" dedi | Video 30.05.2021 | 15:11
Ev sahibini öldürüp, buzdolabında saklayan şüpheli ve arkadaşı adliyede 01:39
Ev sahibini öldürüp, buzdolabında saklayan şüpheli ve arkadaşı adliyede 30.05.2021 | 14:50
Gerginlik sürüyor! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a yanıt geldi 00:25
Gerginlik sürüyor! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a yanıt geldi 30.05.2021 | 14:34
Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 00:18
Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 30.05.2021 | 14:17
Taksim meydanı'nda kemerli kavga | Video 06:28
Taksim meydanı'nda kemerli kavga | Video 30.05.2021 | 12:44
Samsun'da vahşet! Cezaevinden çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü | Video 01:21
Samsun'da vahşet! Cezaevinden çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü | Video 30.05.2021 | 12:41
Antalya'da dehşet. Ticari taksi içinde kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı | Video 00:26
Antalya'da dehşet. Ticari taksi içinde kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı | Video 30.05.2021 | 12:25
Otomobili gözleri önünde alev topuna döndü | Video 02:50
Otomobili gözleri önünde alev topuna döndü | Video 30.05.2021 | 12:10
Dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı | Video 00:59
Dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı | Video 30.05.2021 | 11:43
Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava | Video 05:48
Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava | Video 30.05.2021 | 11:31
Uyuşturucuyu köpeğin tasmasına sakladılar | Video 00:56
Uyuşturucuyu köpeğin tasmasına sakladılar | Video 30.05.2021 | 10:54
Sosyal medyadan ‘drift’ paylaşımı pahalıya patladı | Video 00:58
Sosyal medyadan ‘drift’ paylaşımı pahalıya patladı | Video 30.05.2021 | 10:54

Kocaeli’de TEM Otoyolu üzerinde 20 aracın birbirine girdiği kazada yaralı sayısı 20’ye yükselirken, kaza nedeniyle kapanan yolda kalan vatandaşlar, bölgeye gönderilen otobüslerle alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü. Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan tırın ardından gelen yolcu otobüsü ve tırların da olduğu 20'den fazla araç ise birbirine girdi, yaklaşık 20 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarında sıkışan sürücüleri kurtarabilmek için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ise yaralılar, ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının bir süre daha sağlanamayacağı için yolda kalan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle alınarak otogara bırakıldı. Bölgede ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA