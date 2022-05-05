TEM’e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nun ortasında duran büyük taş, 2 aracın çarpışmasına sebep oldu. Kazanın ardından bir araç yoldan çıkarken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü Ş.H., yol üzerinde seyir halindeyken önüne çıkan taşa çarpmamak için manevra yaptı. Bunun üzerine otomobil, hemen arkasında seyreden E.M. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hyundai marka otomobil yoldan çıkarken, Ford marka otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ş. ve A.Ş. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya sebep olan taş, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza sonrasında TEM Otoyolu'nda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.