Video Yaşam TEM’e girmek isterken virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi | Video
TEM’e girmek isterken virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi | Video

TEM’e girmek isterken virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi | Video

04.12.2022 | 08:40

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Kocaeli’de Körfez gişelerden TEM Otoyolu’na girmek isteyen kağıt yüklü tır, sürücünün virajı alamaması üzerine bağlantı yolunda devrilerek yan yattı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazadan dolayı bağlantı yolunun tek şeridi trafiğe kapandı.

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Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Körfez gişeleri bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 41 UM 878 plakalı Mercedes marka kağıt yüklü tır, sürücünün TEM'e girmek isterken virajı alamaması neticesinde devrildi. Tır, kazanın ardından yan yatarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir sıkışma yaşamayan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan sürücünün kolunda kırık olduğu tespit edildi.
Kazadan dolayı bağlantı yolunda güvenli ulaşımın sağlanması adına trafik tek şeritten verildi. Kazalı tırın ve yola savrulan kağıtların kaldırılmasının ardından yol yeniden normal seyrine döndü.

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