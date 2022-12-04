TEM’e girmek isterken virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi | Video

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Kocaeli’de Körfez gişelerden TEM Otoyolu’na girmek isteyen kağıt yüklü tır, sürücünün virajı alamaması üzerine bağlantı yolunda devrilerek yan yattı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazadan dolayı bağlantı yolunun tek şeridi trafiğe kapandı.
Kazadan dolayı bağlantı yolunda güvenli ulaşımın sağlanması adına trafik tek şeritten verildi. Kazalı tırın ve yola savrulan kağıtların kaldırılmasının ardından yol yeniden normal seyrine döndü.