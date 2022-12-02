Video Yaşam Temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla taksicilere saldırdılar! O anlar kamerada | Video
Temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla taksicilere saldırdılar! O anlar kamerada | Video

Temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla taksicilere saldırdılar! O anlar kamerada | Video

02.12.2022 | 08:52

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Konya’da 5 kişilik bir grup, taksi durağında çıkan tartışmanın devamında fırça ve paspas alarak nöbetçi bulunan taksicilere saldırdı. Taksi durağına arkadaşını ziyarete gelen bir kişi kafasından, bir şoför ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Akabe Mahallesi, Cemil Çiçek Caddesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişi taksi durağına gelerek Meram ilçesine gitmek için ücret sordu ve para çekmek için banka ATM'sine gitti. Kısa sürede geri gelen grup, taksi şoförleriyle, "Sıradaki şoförle değil başka bir şoförle gideceğiz" diyerek sözlü tartışmaya başladı. Tartışma büyürken şahıslar durakta bulunan temizlik fırçası ve paspası alarak sopalarıyla durakta bulunanlara saldırdı. Olayda taksi şoförü K.S. ve arkadaşı yaralandı. Şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan taksi şoförü K.S. ve durağa arkadaşını ziyarete gelen şahıs ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, durağa gelen şüphelilerin taksicilerle önce sözlü olarak tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine saldırganların durakta bulunan fırça ve paspası alarak taksicilere saldırdığı görülüyor.

"ARKADAŞIMIZ YARALANDI, ÇOK KÖTÜ OLDU"
Olay sırasında durakta bulunan taksi şoförü F.Y., "Bir grup durağa geldi, gençlerden gelenler oldu önce. Bize Kozağaç tarafına gideceğiz ne kadar tutar tahminen, dediler. Biz de tahminen fiyat verdik. Daha sonra tamam biz arkadaşla görüşeceğiz, para çekeceğiz dediler. Biz buradayız dedik, 2 kişi gitti 5 kişi tekrar geldi. Bizi götüreceksiniz, dediler. Şimdi bizim sıradaki arkadaşa olmaz, özellikle bir arkadaşımıza, sen bizi götüreceksin, dediler. O arkadaşımıza sen bizi neden götürmüyorsun, dediler. Biz de izah ettik, sıradaki arkadaşımız götürecek diye. Köşede duran arkadaşa yöneldi ve darp etmeye başladılar. Diğer tarafta bekleyen arkadaşımız da misafirimizdi ayırmaya çalıştı, bu sırada da onu darp etmeye başladılar. Arkadaşımız yaralandı, çok kötü oldu kafasında ve burnunda kırık vardı. Biz suçluların bulunup cezalandırılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Durakta çalışan şoför K.K. de, "Çok üzücü bir durum. Olay sırasında ben burada değildim ama gerçekten kötü bir durum. Bu şahısların yakalanması gerekiyor, arkadaşımız halen hastanede" şeklinde konuştu.

Suçluların bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten taksi şoförü S.Y. ise, "Çok üzücü bir olaydı. Tekrarı yaşanmaması için gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bizim bir suçumuz yok. Güvenlik kamerasında da göründüğü gibi ilk onlar saldırdı. Arkadaşlarımızı onlar yaraladı. Bir an önce bulunsun tek isteğimiz bu" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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