Video Yaşam Tepeyi çıkmaya çalışırken ATV motorunun altında kaldı | Video
Tepeyi çıkmaya çalışırken ATV motorunun altında kaldı | Video

Tepeyi çıkmaya çalışırken ATV motorunun altında kaldı | Video

20.11.2023 | 09:22

Büyükçekmece’de ATV ile gezen adam tepeyi çıkarken motor üstüne devrildi. Kazada adamın burnu bile kanamadan kurtulduğu öğrenildi.

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Olay önceki gün Tepecik'te yaşandı. ATV motoru tutkunu bir grup genç gezmeye çıktı. Sürücülerden birisi hafif tepe bir bölgeden motoru ile indi. Tekrar tepeyi çıkmaya çalışan genç zorlanırken bir anda tepe taklak olan ATV'nin altında kaldı. Yaşanan olayda sürücü İlhan Yıldız'ın yardımına arkadaşları koştu. Yıldız'ın kazadan burnu bile kanamadan kurtulduğu öğrenildi. Faciadan dönülen anlar ise ATV tutkunu bir başka genç tarafından kaydedildi.
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