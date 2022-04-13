Video Yaşam Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti | Video
Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti | Video

Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti | Video

13.04.2022 | 08:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti | Video 00:29
Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti | Video 13.04.2022 | 08:43
Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti | Video 04:20
Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti | Video 13.04.2022 | 08:42
Tombala oynatan sendikaya baskın | Video 01:06
Tombala oynatan sendikaya baskın | Video 13.04.2022 | 08:42
Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video 00:32
Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video 13.04.2022 | 09:00
Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarma’dan kaçamadı | Video 00:56
Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarma'dan kaçamadı | Video 13.04.2022 | 09:00
Kayseri’de pitbull evcil köpekleri parçalayacaktı | Video 02:37
Kayseri'de pitbull evcil köpekleri parçalayacaktı | Video 13.04.2022 | 08:42
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü | Video 01:59
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü | Video 13.04.2022 | 08:42
Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oluyor | Video 02:30
Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oluyor | Video 12.04.2022 | 23:15
Bahis operasyonunda 27 gözaltı | Video 01:54
Bahis operasyonunda 27 gözaltı | Video 12.04.2022 | 22:43
Çin’i fırtına vurdu: 20 yaralı | Video 00:31
Çin’i fırtına vurdu: 20 yaralı | Video 12.04.2022 | 22:40
Kayseri’de pitbull dehşeti | Video 05:29
Kayseri'de pitbull dehşeti | Video 12.04.2022 | 21:18
Tartıştığı kişiyi silahla yaralamıştı! Gözaltına alınıp tutuklandı | Video 00:22
Tartıştığı kişiyi silahla yaralamıştı! Gözaltına alınıp tutuklandı | Video 12.04.2022 | 21:04
Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in kızı Elif Özüm’ün ilk dersi | Video 00:18
Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in kızı Elif Özüm'ün ilk dersi | Video 12.04.2022 | 20:51
Meksika’da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyor | Video 02:11
Meksika’da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyor | Video 12.04.2022 | 20:09
Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı | Video 01:54
Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı | Video 12.04.2022 | 18:09
Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:44
Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 12.04.2022 | 18:02
Otomobil iş yerine böyle daldı | Video 01:53
Otomobil iş yerine böyle daldı | Video 12.04.2022 | 17:48
Fırında skandal görüntü! Hijyen kurallarını hiçe saydı, yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı! | Video 00:28
Fırında skandal görüntü! Hijyen kurallarını hiçe saydı, yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı! | Video 12.04.2022 | 15:36
Bitmeyen çalışmayı ti’ye alarak viral oldu 00:24
Bitmeyen çalışmayı ti’ye alarak viral oldu 12.04.2022 | 15:37
Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı 01:16
Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı 12.04.2022 | 14:40

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sokak köpeği, teravih namazı için camiye gelen bir kişinin ayakkabısını kapıp kaçtı. Ağzına aldığı ayakkabıyla cadde üzerinde koşan köpeği yakalamaya çalışanlar, tebessüm edilen anlar yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmit'te teravih namazı için kent merkezinde bulunan Fevziye Camisi?ne gelen bir kişinin ayakkabılığa koyduğu ayakkabısının tekini, cami avlusunda bulunan sokak köpeği kaptı. Ayakkabının tekini ağzında tutan köpek cadde üzerinde koşmaya başladı. Ayakkabısının köpek tarafından alındığını gören kişi ise köpeği kovalamaya başladı. Bu sırada cadde üzerinde bulunanların bir bölümü köpeği yakalamaya çalışırken bir bölümü de o anları izledi. Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca ise tebessüm edilen anlara neden oldu. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yaşanan tatlı kovalamacanın devamında köpeğin ve ayakkabısını alan kişinin gözden kaybolduğu yer aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA