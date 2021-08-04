Termik santralde başlayan yangını mutfak personeli söndürdü | Video

Muğla'da bir haftadır devam eden orman yangınları Milas'ta Kemerköy Termik Santraline dayandı. Olağanüstü tedbirlerin alındığı termik Santral'in bahçesine akşam saatlerinde ormanlık alandan yanmış vaziyette fırlayan çam kozalağı düştü. Çam kozalağından başlayan yangını ise bu sırada santralde bulunan mutfak personeli müdahale edip söndürdü. Bu arada santrale yangın sıçraması muhtemel bölgelere hendek kazıldığı öğrenildi.