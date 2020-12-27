Video Yaşam Termometreler eksi 20 dereceyi gördü... Vatandaşlardan araçlara kilimli, battaniyeli soğuk önlemi | Video

Termometreler eksi 20 dereceyi gördü... Vatandaşlardan araçlara kilimli, battaniyeli soğuk önlemi | Video

Termometreler eksi 20 dereceyi gördü... Vatandaşlardan araçlara kilimli, battaniyeli soğuk önlemi | Video
27.12.2020 | 09:46

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Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi gördüğü Kars’ta vatandaşlar park ettikleri araçlarını soğuktan korumak için battaniye, naylon ve branda ile önlem aldı.

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Kentte etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aşırı soğuklardan donarak çalışmayan araçlar, araç sahiplerini çeşitli önlemler almaya zorluyor. Kapalı garajları olmayan vatandaşlar araçlarının donmasını önlemek için evlerinde bulunan halı, kilim battaniye ve brandaları alarak araçlarının üzerine örtüyor. Araçlarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için üzerini battaniye, kilim ve naylon örterek korumaya çalışan vatandaşlar bir türlü araçlarını donmaktan kurtaramıyor. Alınan bunca önlemlere rağmen araçlar soğuktan donarak çalışmıyor.

"HAVA SICAKLIĞI EKSİ 20 DERECE"
Gece eksi 20 dereceyi gördüklerini belirten vatandaşlar, "Gece eksi 20'yi gördük. Hava çok soğuktu. Bundan dolayı arabayı korumak için battaniye örttük" dedi.

Kars'ta son bir haftadır etkili olan soğuklar vatandaşları kara kara düşündürüyor. Park edilen araçlar, donmaması için geceler defalarca çalıştırılırken, halı, kilim, battaniye ve paspas gibi malzemeleri araçlarının üzerine serilerek soğuktan korunuyor. Alınan bunca tedbirlere rağmen araçlar yine de soğuktan donarak çalışmıyor. Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 20 derece ölçülürken, sabah saatlerinde termometreler eksi 18'i gösterdi.

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