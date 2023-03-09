Video Yaşam Terör operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı | Video
Terör operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı | Video

Terör operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı | Video

09.03.2023 | 12:40

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakın zamanda Sakarya’da gerçekleştirilen terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde yakın zamanda PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şahıs ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerine yönelik hakkında 6 yıl 3 ay katileşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 22 adet fişek ele geçirilmişti.
8 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edildi. PKK/KCK örgüt üyeliğinden 1, DEAŞ 2, ve FETÖ/PDY'den katileşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan, 1'i mahkemeden, diğer 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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