Video Yaşam Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı | Video
Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı | Video

Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı | Video

05.07.2023 | 10:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde 11 şüpheli hakkında bilgi edinildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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