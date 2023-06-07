Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 9 gözaltı | Video
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda dokuz kişi gözaltına alındı.
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