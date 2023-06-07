Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 9 gözaltı | Video

İstanbul Emniyeti; terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ adına bazı faaliyetler yürüten, çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütüne müzahir kişilerle irtibatlı oldukları saptanan şüphelilerin yakalanması için İstanbul'daki çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.