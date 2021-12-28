Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı | Video

Diyarbakır merkez Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, terörden zarar gören evlerinin yeniden inşa edilerek ailelere teslim edilmesi sonrası bölgede incelemede bulundu. Çiftçi, “Terör örgütü PKK tarafından Sur'un 6 mahallesinde yaklaşık 7 bin eve zarar verilmişti. Bu mahallelerin tamamı adeta yok edilmişti. Yapılan çalışmalar sonrası 506 konuttan 379'u kurayla hak sahiplerine teslim edildi ve vatandaşlarımız bu evlerine yerleşmeye başladılar” dedi.