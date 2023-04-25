Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan kadın teröristten "teslim olun" çağrısı | Video
Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçarak İran sınırında polise teslim olan kadın terörist, diğer örgüt üyelerine teslim olmaları çağrısı yaptı.
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