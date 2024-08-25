Video Yaşam Terör örgütü PKK’nın maket uçakları düşürüldü
Terör örgütü PKK’nın maket uçakları düşürüldü

Terör örgütü PKK’nın maket uçakları düşürüldü

25.08.2024 | 14:36

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK’nın maket uçaklarının TSK birliklerine zarar vermeden etkisiz hale getirildiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların düşürüldüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK'ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor" ifadelerine yer verildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

8 yaşındaki Narin Güran’ı Diyarbakır Emniyeti havadan helikopterle de arıyor 01:31
8 yaşındaki Narin Güran'ı Diyarbakır Emniyeti havadan helikopterle de arıyor 25.08.2024 | 15:50
Çarşamba Ovası’nı aşırı yağış vurdu 01:00
Çarşamba Ovası'nı aşırı yağış vurdu 25.08.2024 | 14:48
Terör örgütü PKK’nın maket uçakları düşürüldü 00:16
Terör örgütü PKK’nın maket uçakları düşürüldü 25.08.2024 | 14:36
Sivas’ta midibüs kazası: Çok sayıda yaralı var 01:33
Sivas’ta midibüs kazası: Çok sayıda yaralı var 25.08.2024 | 14:36
Beylikdüzü’nde kaldırımda oturan çocuklara araç çarptı: 1’i ağır 3 çocuk yaralandı 01:44
Beylikdüzü'nde kaldırımda oturan çocuklara araç çarptı: 1’i ağır 3 çocuk yaralandı 25.08.2024 | 14:36
İstanbul Pendik’te silahlı çatışma kamerada: 1 ölü, 4 yaralı 03:40
İstanbul Pendik'te silahlı çatışma kamerada: 1 ölü, 4 yaralı 25.08.2024 | 13:13
Gaziantep’teki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti 01:10
Gaziantep'teki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti 25.08.2024 | 13:13
Ordu’da mide ameliyatı sonrasında ölen kadının doktoru ile sohbet videosu ortaya çıktı 01:41
Ordu'da mide ameliyatı sonrasında ölen kadının doktoru ile sohbet videosu ortaya çıktı 25.08.2024 | 13:08
Tekirdağ’da tomar tomar para bulan işçiden İnsanlık ölmemiş dedirten hareket! 02:37
Tekirdağ'da tomar tomar para bulan işçiden "İnsanlık ölmemiş" dedirten hareket! 25.08.2024 | 13:07
Samsun’da sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 ölü, çok sayıda yaralı 03:00
Samsun'da sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 ölü, çok sayıda yaralı 25.08.2024 | 11:44
Esenyurt’ta küfürlü yol verme tartışması kamerada: Oğlum seni doğrarım 00:59
Esenyurt’ta küfürlü yol verme tartışması kamerada: "Oğlum seni doğrarım" 25.08.2024 | 11:09
8 yaşındaki Narin Güran’dan 5 gündür haber alınamıyor! Arama çalışmaları kamerada... 01:50
8 yaşındaki Narin Güran'dan 5 gündür haber alınamıyor! Arama çalışmaları kamerada... 25.08.2024 | 11:26
Samsun’da sağanak etkili oldu, caddeler dereye döndü 02:37
Samsun’da sağanak etkili oldu, caddeler dereye döndü 25.08.2024 | 11:09
Konya’da aile faciası! Eşine tüfekle ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü 00:34
Konya'da aile faciası! Eşine tüfekle ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü 25.08.2024 | 11:05
Zeynep Özkaya’ya sevgilisi Oğulcan Can’dan sürpriz evlilik teklifi kamerada 00:41
Zeynep Özkaya'ya sevgilisi Oğulcan Can'dan sürpriz evlilik teklifi kamerada 25.08.2024 | 10:54
Antalyalı çiftçinin ata tohumuyla yetiştirdiği dev patlıcan kamerada 04:33
Antalyalı çiftçinin ata tohumuyla yetiştirdiği dev patlıcan kamerada 25.08.2024 | 10:47
Bursa’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 01:15
Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 25.08.2024 | 10:41
Antalya’da teknenin batama anı kamerada... 4 kişi yüzerek kıyıya çıktı! 03:19
Antalya’da teknenin batama anı kamerada... 4 kişi yüzerek kıyıya çıktı! 25.08.2024 | 10:17
Esenyurt’ta asayiş uygulaması yapıldı 01:53
Esenyurt'ta asayiş uygulaması yapıldı 25.08.2024 | 08:25
Hatay’da araç kiralamak isteyen depremzedeye plakasız araç tuzağı! 02:54
Hatay'da araç kiralamak isteyen depremzedeye plakasız araç tuzağı! 25.08.2024 | 10:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA