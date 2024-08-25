Terör örgütü PKK’nın maket uçakları düşürüldü 25.08.2024 | 14:36 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK’nın maket uçaklarının TSK birliklerine zarar vermeden etkisiz hale getirildiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların düşürüldüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK'ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor" ifadelerine yer verildi.