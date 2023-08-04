Terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi | Video 04.08.2023 | 13:23 Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine girilmeye devam ediyor. Bu çerçevede terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Irak'ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.Arama tarama faaliyetleri çerçevesinde 10 bin 800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 720 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 120 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 11 adet Doçka makineli tüfek namlusu, 8 adet el bombası, 1 adet Doçka makineli tüfek sehpası, 2 adet Doçka makineli tüfek gövdesi, 1 adet Doçka makineli tüfek yönlendirme kolu, 4 adet AK-47 piyade tüfeği el kundağı ele geçirildi.