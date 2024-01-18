Video Yaşam Terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 8 ay ceza alan hükümlü yakalanıp tutuklandı | Video
Terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 8 ay ceza alan hükümlü yakalanıp tutuklandı | Video

Terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 8 ay ceza alan hükümlü yakalanıp tutuklandı | Video

18.01.2024 | 09:55

Mersin polisinin yaptığı çalışmada terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmaktan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2019 yılında Suriye sınırında silah ve mühimmatlarıyla birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalanan Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan yabancı uyruklu T.Ş'nin adresi tespit edildi. TEM ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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