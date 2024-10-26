Terör örgütüne 17 ilde 'Gürz-22' operasyonu: 55 gözaltı
Silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 17 ilde düzenlenen ‘Gürz-22’ operasyonunda 55 kişi gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile Paris görüntülerini paylaştı 26.10.2024 | 15:28
00:34
Terör örgütüne 17 ilde 'Gürz-22' operasyonu: 55 gözaltı 26.10.2024 | 14:04
00:43
00:14
İstanbul'da mağazalarda kadınların görüntülerini çeken sapık kamerada! 26.10.2024 | 13:48
04:30
01:44
Erzincan’da çarpışan otomobillerden birisi alev alev yandı: 5 ölü 26.10.2024 | 13:38
03:06
Avcılar’da tekel bayiinde ‘veresiye’ kavgası kamerada 26.10.2024 | 13:14
01:07
Erzurum'da camiye giren tilki ile gülümseten diyalog kamerada 26.10.2024 | 13:12
02:09
00:30
Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl'e babası İstiklal Madalyası taktı 26.10.2024 | 10:02
01:44
02:52
İstanbul Fatih'te istismar iddiasına baltalı saldırı kamerada! 26.10.2024 | 09:37
00:36
Afyonkarahisar'da 75 TL’ye sucuk yapan şahıs yakalandı 26.10.2024 | 09:01
00:20
Çerkezköy'de çocuk parkındaki yangının çıkış anı kamerada 25.10.2024 | 14:40
04:32
Esenyurt’ta komşular arasında park yeri kavgası kamerada 25.10.2024 | 14:39
00:47
00:09
SON DAKİKA | Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı! 25.10.2024 | 13:54
00:38
Narkotik köpeği “Tepe”nin desteğiyle on binlerce psikotrop hap ele geçirildi 25.10.2024 | 13:49
00:54
00:46
Kahramanmaraş'ta eli demir kapıya saplanan genci itfaiye böyle kurtardı 25.10.2024 | 09:35