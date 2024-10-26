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Terör örgütüne 17 ilde 'Gürz-22' operasyonu: 55 gözaltı

Terör örgütüne 17 ilde 'Gürz-22' operasyonu: 55 gözaltı

26.10.2024 | 14:04

Silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 17 ilde düzenlenen ‘Gürz-22’ operasyonunda 55 kişi gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen 'Gürz-22' operasyonlarında 55 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, Terör örgütüne finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi" ifadelerine yer verdi.
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